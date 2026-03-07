Verkehr

Achtjähriger beim Überqueren der Straße von Auto angefahren

Ein Achtjähriger möchte mit seinem Fahrrad eine Straße überqueren. Doch ein Autofahrer übersieht den jungen Radfahrer.

Sanitäter brachten den Jungen in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa
Sanitäter brachten den Jungen in eine Klinik. (Symbolbild)

Eigeltingen (dpa/lsw) - Ein Achtjähriger ist von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Junge wollte mit seinem Fahrrad am Freitag in Eigeltingen (Kreis Konstanz) eine Straße überqueren, wie die Polizei mitteilte. Ein Autofahrer übersah den Angaben zufolge das Kind und es kam zum Zusammenstoß. Sanitäter brachten den Achtjährigen mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

