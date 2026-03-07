Achtjähriger beim Überqueren der Straße von Auto angefahren

Eigeltingen (dpa/lsw) - Ein Achtjähriger ist von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Junge wollte mit seinem Fahrrad am Freitag in Eigeltingen (Kreis Konstanz) eine Straße überqueren, wie die Polizei mitteilte. Ein Autofahrer übersah den Angaben zufolge das Kind und es kam zum Zusammenstoß. Sanitäter brachten den Achtjährigen mit schweren Verletzungen in eine Klinik.