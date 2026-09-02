Gewalt in Straßenbahn

16-Jähriger attackiert Straßenbahnfahrerin in Kassel

Als er an der Endhaltestelle aussteigen soll, attackiert ein 16-Jähriger mutmaßlich die Straßenbahnfahrerin. Zeugen stellen den Jugendlichen.

Die Straßenbahnfahrerin wurde leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Die Straßenbahnfahrerin wurde leicht verletzt. (Symbolbild)

Kassel (dpa/lhe) - Ein 16-Jähriger soll eine Straßenbahnfahrerin in Kassel geschlagen und leicht verletzt haben. Nach der Tat am Dienstagabend versuchte der Jugendliche zu fliehen, er wurde jedoch von anderen Fahrgästen gestellt und der Polizei übergeben, wie das Polizeipräsidium Nordhessen mitteilte. 

Der 16-Jährige hatte sich den Ermittlungen zufolge an der Endhaltestelle im Stadtteil Bad Wilhelmshöhe geweigert, die Straßenbahn zu verlassen, obwohl ihn die Fahrerin mehrfach aufforderte. Als sich die Tür der Straßenbahn öffnete, soll der Jugendliche die Frau plötzlich geschlagen und an den Haaren gezogen haben.

Die 52 Jahre alte Straßenbahnfahrerin wurde leicht verletzt und von Rettungskräften behandelt. Nach Angaben der Polizei muss sich der Passagier nun wegen Körperverletzung verantworten.

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