85-Jähriger stirbt nach Unfall mit Straßenbahn in Kassel

Kassel (dpa/lhe) - Nach einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Kassel ist ein 85 Jahre alter Autofahrer gestorben. Das teilte das Polizeipräsidium Nordhessen mit. Der Unfall hatte sich bereits am Montagmittag ereignet, nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 85-Jährige über die Straßenbahngleise gefahren, als er links abbiegen wollte. Dabei stieß er mit einer von hinten kommenden Straßenbahn zusammen.