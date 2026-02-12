85-Jähriger stirbt nach Unfall mit Straßenbahn in Kassel
Beim Linksabbiegen kollidiert ein 85-jähriger Autofahrer mit einer Straßenbahn. Sein Wagen wird auf wartende Fahrzeuge geschoben. Nun ist der Mann gestorben.
Kassel (dpa/lhe) - Nach einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Kassel ist ein 85 Jahre alter Autofahrer gestorben. Das teilte das Polizeipräsidium Nordhessen mit. Der Unfall hatte sich bereits am Montagmittag ereignet, nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 85-Jährige über die Straßenbahngleise gefahren, als er links abbiegen wollte. Dabei stieß er mit einer von hinten kommenden Straßenbahn zusammen.
Das Auto des Mannes wurde von der Tram erfasst und gegen drei weitere Fahrzeuge geschoben, die an einer roten Ampel warteten. Der 85-Jährige war zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, denen er dann später erlag. Der Fahrer der Straßenbahn und ein weiterer Autofahrer erlitten leichte Verletzungen.