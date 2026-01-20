Bild
Unfall

Mannheim: BMW kollidiert mit Straßenbahn – Vorfahrt missachtet

Ein 37-Jähriger übersieht in Mannheim eine Straßenbahn und prallt mit seinem BMW dagegen. Der Verkehr steht kurzzeitig still.

Ein Auto und eine Straßenbahn sind am Montagnachmittag, 19. Januar, an einer Kreuzung in Mannheim zusammengestoßen Foto: Adobe Stock
Ein Auto und eine Straßenbahn sind am Montagnachmittag, 19. Januar, an einer Kreuzung in Mannheim zusammengestoßen

Mannheim. Ein Auto und eine Straßenbahn sind am Montagnachmittag an einer Kreuzung in Mannheim zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich gegen 16.25 Uhr im Bereich Lortzingstraße/Mittelstraße.

Nach Angaben der Polizei war eine Straßenbahn auf der Mittelstraße in Richtung Alte Feuerwache unterwegs, als ein 37-jähriger BMW-Fahrer von der Lortzingstraße kommend den Kreuzungsbereich in Richtung Riedfeldstraße überqueren wollte. Dabei übersah der Autofahrer die vorfahrtsberechtigte Bahn, wodurch es zur Kollision kam.

Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. An beiden Fahrzeugen entstand jedoch Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Trotz des Unfalls blieben sowohl der BMW als auch die Straßenbahn fahrbereit.

Der Straßenbahnverkehr auf der Mittelstraße musste infolge des Unfalls zwischen 16.25 Uhr und 16.45 Uhr vorübergehend eingestellt werden. (tak)

