Linksabbieger übersieht Auto – zwei Verletzte
Zwei junge Autofahrer sind im Krankenhaus, drei Autos beschädigt und die Straßenbahn steht still. Wie es zum Unfall in Mannheim kam.
Mannheim (dpa/lsw) - Ein 26-Jähriger ist beim Linksabbiegen mit seinem Auto an einer Kreuzung in Mannheim mit dem Wagen eines 24-Jährigen zusammengestoßen. Beide Männer wurden mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Es bestünde keine Lebensgefahr.
Demnach soll der 26-Jährige am Morgen beim Linksabbiegen das entgegenkommende Auto übersehen und ihm die Vorfahrt genommen haben – es kam zum Zusammenstoß. Ein 44-Jähriger fuhr anschließend mit seinem Wagen über Trümmerteile auf der Fahrbahn. Er blieb unverletzt, sein Auto wurde beschädigt.
Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Eine Fachfirma reinigte die Fahrbahn. Durch die Räumungsarbeiten war auch der Straßenbahnverkehr vorübergehend beeinträchtigt. Der Schaden wurde auf rund 20.000 Euro geschätzt.