Heidelberg: Unfall zwischen Straßenbahn und Auto

Heidelberg. Ein Autofahrer und eine Straßenbahn sind am Montag kollidiert. Wie die Polizei berichtete, parkte ein 87-Jähriger seinen Pkw gegen 17 Uhr aus einer Parklücke in der Karlsruher Straße aus. Dabei übersah er aber die von rechts kommende Straßenbahn. Diese erfasste den Wagen an der rechten Fahrzeugseite. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen liegt im vierstelligen Bereich. (sig)