Mannheim

Straßenbahn kollidiert mit Auto – vier Verletzte

In Mannheim stößt eine Straßenbahn mit einem Auto zusammen. Vier Menschen werden verletzt, der Verkehr ist rund eine Stunde lang beeinträchtigt.

Foto: Julian Stratenschulte/dpa
In Mannheim kam es zu einem Unfall. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Eine Straßenbahn ist in Mannheim mit einem Auto zusammengestoßen. Vier Fahrgäste aus der Straßenbahn seien leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die 49-jährige Autofahrerin sei beim Linksabbiegen über eine rote Ampel gefahren. Dabei kam es zum Unfall. Der Verkehr war an der Stelle am Mittag etwa eine Stunde lang beeinträchtigt. Der Schaden wurden auf 50.000 Euro geschätzt.

