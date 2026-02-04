Heidelberg: Zusammenstoß zwischen Auto und Straßenbahn
Beim Abbiegen übersieht ein Autofahrer in Heidelberg eine Straßenbahn. Es kommt zur Kollision.
Heidelberg. Ein Auto und eine Straßenbahn sind am Dienstagabend, gegen 18.45 Uhr, in Heidelberg zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, waren ein 53-jähriger Skoda-Fahrer und seine 18-jährigen Mitfahrerin auf der Straße Grüne Meile in Richtung Langer Anger unterwegs. An der Kreuzung zur Jensenstraße/Kopernikusstraße bog der Fahrer nach links in die Jensenstraße ein, wobei er eine parallel fahrende Straßenbahn übersah.
Der 24-jährige Straßenbahnfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Der Gesamtsachschaden liegt bei etwa 3.000 Euro. Beide Fahrzeugführer konnten ihre Fahrt nach Abschluss der Unfallaufnahme fortsetzen. (sig)