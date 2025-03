Weinheim: Unfall zwischen Straßenbahn und Pkw in der Mannheimer Straße

Weinheim. Wegen eines Verkehrsunfalls zwischen einer Straßenbahn und einem weißen BMW kommt es momentan in der Mannheimer Straße, Kreuzung Wormser Straße in Weinheim zu Verkehrsbehinderungen. Augenscheinlich erwischte die Straßenbahn den Pkw an Hintertür. Sowohl beim Auto als auch bei der Bahn entstanden erhebliche Schäden. Die Schuldfrage war zunächst nicht geklärt. Der Verkehr muss an der Ampel stadtauswärts auf die Wormser Straße ausweichen. Informationen zufolge ist der Unfall wohl glimpflich ausgegangen. Ein Krankenwagen war nicht vor Ort. (heh)