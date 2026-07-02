Spritztour

16-Jähriger flieht mit Auto der Eltern vor Polizeikontrolle

Ein Jugendlicher nimmt sich ohne Wissen seiner Eltern den Schlüssel und fährt mit deren Auto. Als die Polizei ihn kontrollieren will, rast er davon - und das nicht alleine.

Ein 16-Jähriger soll mit dem elterlichen Auto vor einer Polizeikontrolle geflüchtet sein. (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa
Ein 16-Jähriger soll mit dem elterlichen Auto vor einer Polizeikontrolle geflüchtet sein. (Symbolbild).

Münsingen (dpa/lsw) - Ein 16-Jähriger soll sich in Münsingen (Kreis Reutlingen) ohne Wissen seiner Eltern den Autoschlüssel genommen und eine Spritztour gemacht haben. Als die Polizei den Wagen kontrollieren wollte, flüchtete der mutmaßliche Fahrer nach Polizeiangaben mit hoher Geschwindigkeit durch die Stadt. In dem Auto sollen noch zwei weitere Jugendliche gesessen haben.

Zeugen hatten die Polizei alarmiert, weil ihnen das Auto mit mehreren Jugendlichen aufgefallen war. Der Fahrer missachtete den Angaben zufolge die Anhaltesignale der Polizei und jegliche Verkehrsregeln. 

Nachdem der 16-Jährige schließlich in eine Sackgasse gefahren war, flüchteten die drei Insassen demnach zu Fuß. Einer der Jugendlichen wurde sofort gefasst, der 16-Jährige im Verlauf der Fahndung. Nach dem dritten Mitfahrer wird weiter gesucht. Weil der 16-Jährige möglicherweise Medikamente eingenommen habe, sollte ihm Blut abgenommen werden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Jugendlicher macht Spritztour mit gestohlenem Auto
Falsch getankt und verunfallt

Jugendlicher macht Spritztour mit gestohlenem Auto

Mit entwendetem Auto, falschem Sprit und ohne an der Tankstelle zu zahlen: Ein Jugendlicher macht eine nächtliche Spritztour im Allgäu.

06.06.2026

14-Jähriger flieht mit bis zu 100 km/h vor Polizeikontrolle
Verfolgungsfahrt

14-Jähriger flieht mit bis zu 100 km/h vor Polizeikontrolle

Deutlich zu schnell und an roten Ampel vorbei: Ein Jugendlicher flieht mit einem Auto vor der Polizei. Dabei kommt es fast zu einem Unfall.

05.01.2026

Jugendlicher fährt mit Auto der Eltern gegen Streifenwagen
Verfolgungsfahrt

Jugendlicher fährt mit Auto der Eltern gegen Streifenwagen

Ein 15-Jähriger nimmt sich den Autoschlüssel seiner Eltern und fährt durchs nächtliche Kornwestheim. Polizisten wollen ihn stoppen – und werden verletzt.

10.12.2025

14-Jähriger flieht mit Omas Auto vor Polizei in Karlsruhe
Gefährliches Fahrverhalten

14-Jähriger flieht mit Omas Auto vor Polizei in Karlsruhe

Schnell den Schlüssel geschnappt und dann mit dem Wagen seiner Großmutter losgedüst: Rund eine Stunde fährt ein Jugendlicher bei einer Spritztour durch Karlsruhe. Dann bemerkt ihn eine Zeugin.

17.09.2025

Jugendlicher flieht vor Polizei - Auto landet im Klärbecken
Bamberg

Jugendlicher flieht vor Polizei - Auto landet im Klärbecken

Ein Jugendlicher nimmt heimlich das Auto seiner Eltern. Als die Polizei ihn kontrollieren will, ergreift er die Flucht. Diese endet an einem ungewöhnlichen Ort.

15.10.2024