Falsch getankt und verunfallt

Jugendlicher macht Spritztour mit gestohlenem Auto

Mit entwendetem Auto, falschem Sprit und ohne an der Tankstelle zu zahlen: Ein Jugendlicher macht eine nächtliche Spritztour im Allgäu.

Nachdem der Jugendliche auch noch falsch getankt hatte, konnte die Polizei ihn im Stadtgebiet feststellen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Nachdem der Jugendliche auch noch falsch getankt hatte, konnte die Polizei ihn im Stadtgebiet feststellen. (Symbolbild)

Wangen im Allgäu (dpa) - Ein Jugendlicher hat mit einem nachts entwendeten Auto eine Spritztour im Allgäu unternommen, bei der er den falschen Kraftstoff getankt hat. Das wurde ihm zu Verhängnis: Die Weiterfahrt war deshalb nicht mehr möglich, wie die Polizei mitteilte. 

Ein Verkehrsteilnehmer hatte am Freitagmorgen wegen der auffälligen Fahrweise des jungen Mannes im Bereich Wangen (Kreis Ravensburg) die Polizei informiert. Der Jugendliche war zuvor den Angaben zufolge schon mit dem Wagen gegen ein Verkehrszeichen gefahren und geflüchtet. 

An der Anschrift des Halters des Autos konnte die Polizei ermitteln, dass der Jugendliche dort übernachtet hatte und das Fahrzeug «unberechtigt in Gebrauch nahm». Der junge Mann, der zudem an der Tankstelle nicht bezahlt hatte, müsse nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Er wurde in die Obhut des Jugendamts übergeben, das über seinen weiteren Verbleib entscheidet, wie es hieß.

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Zum Alter des jungen Mannes und zur Frage, warum das Jugendamt über seinen Verbleib entscheidet, machte die Polizei keine weiteren Angaben.

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