Spritztour zweier Jugendlicher endet in Café-Fassade

Heusenstamm (dpa/lhe) - Eine Spritztour zweier Jugendlicher mit einem Auto in Heusenstamm im Kreis Offenbach hat in einer Café-Fassade geendet. Beide wurden verletzt. Der 14-jährige Fahrer überfuhr laut Polizei am frühen Freitagmorgen mit «unangepasster Geschwindigkeit» einen Verkehrskreisel. Das Auto, das demnach wohl seinem Onkel gehört, krachte gegen die Café-Wand mit einem Schaufenster. Der junge Fahrer und sein 15-jähriger Beifahrer wurden den Angaben zufolge verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. «Das Café war geschlossen, da gab es keine Verletzten», sagte ein Polizeisprecher. Am Auto entstand vermutlich Totalschaden. Die Route der Spritztour war vorerst unbekannt. Die Ermittlungen dauerten an. Zuvor hatten andere Medien darüber berichtet.