Rettungsfahrzeug auf Einsatzfahrt mit Auto zusammengestoßen

Heusenstamm (dpa/lhe) - Auf der Fahrt zu einem Einsatz ist ein DRK-Rettungswagen in Heusenstamm jäh durch den Zusammenstoß mit einem Auto gebremst worden. Drei Menschen seien bei dem Unfall im Kreis Offenbach an Heiligabend leicht verletzt worden, teilte die Polizei in Offenbach am Montag mit: die 19 Jahre alte Fahrerin des Pkws sowie die beiden Rettungskräfte des DRK, eine Frau (30) und ein Mann (54).