Ehepaar von Auto angefahren und schwer verletzt

Heusenstamm (dpa/lhe) - Eine 85 Jahre alte Frau und ihr 91-jähriger Ehemann sind in Heusenstamm (Landkreis Offenbach) beim Überqueren einer Straße von einem Auto angefahren worden. Die 85-Jährige wurde lebensbedrohlich verletzt, der 91-Jährige schwer, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Beide wurden in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht.