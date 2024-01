Radfahrerin von Auto angefahren - lebensgefährlich verletzt

Kassel (dpa/lhe) - Eine 27 Jahre alte Radfahrerin ist am Montag in Kassel von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Offenbar habe ein 84 Jahre alter Autofahrer ihre Vorfahrt missachtet und die Frau mit seinem Wagen erfasst, teilte die Polizei mit. Die Radfahrerin befuhr einen Fahrradstreifen auf einer abknickenden Vorfahrtsstraße, wie es hieß. Zum Zusammenstoß kam es demnach an einer Kreuzung. Die 27-Jährige kam in eine Klinik in Kassel. Die Polizei ermittelt.