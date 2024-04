Autofahrer missachtet Vorfahrt: Radfahrerin schwer verletzt

Kassel (dpa/lhe) - In Kassel ist eine Fahrradfahrerin mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Die 82-jährige Fahrradfahrerin war nach Polizeiangaben am Montagabend mit ihrem Pedelec bergab in Richtung einer Kreuzung unterwegs. Dort habe ein 31-jähriger Autofahrer die Vorfahrt der von rechts kommenden Fahrradfahrerin missachtet. Die Frau prallte mit dem Pkw zusammen und stürzte auf die Straße, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Rettungskräfte brachten die Frau ins Krankenhaus. Nach erster Einschätzung der Ärzte waren die Verletzungen lebensbedrohlich. Pedelecs sind Fahrräder mit Elektromotoren, die den Fahrer oder die Fahrerin bis zu einer Geschwindigkeit von 25 Kilometer pro Stunde beim Treten unterstützen. Häufig werden sie auch als E-Bike bezeichnet.