Fahrradfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine 53-jährige Fahrradfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Frankfurt schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte die Fahrradfahrerin an der Kreuzung, an der der Unfall geschah, die Vorfahrt. Beim Linksabbiegen stieß sie jedoch mit dem Auto zusammen und stürzte. Die 68-jährige Autofahrerin war auf der Bertramstraße im Frankfurter Nordend unterwegs, auf die die Fahrradfahrerin abbiegen wollte.