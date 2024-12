Verletzte durch Feuerwerk in Frankfurt am Main

Frankfurt am Main (dpa) - In der Silvesternacht sind in Frankfurt am Main mehrere Menschen durch Feuerwerkskörper verletzt worden. Es gebe dazu mehrere Mitteilungen, hieß es um Mitternacht auf der Plattform X von der Polizei. Die appellierte an die Vernunft der Feiernden und mahnte zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit dem Feuerwerk. Nähere Angaben konnte ein Sprecher zunächst nicht machen.