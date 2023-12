Ruhiger Start in die Silvesternacht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Hessen ist ruhig in die Silvesternacht gestartet. Alle Polizeipräsidien im Land berichteten am Sonntagabend, dass es bislang keine besonderen Vorkommnisse gab. In Wiesbaden war allerdings bereits am Samstagabend eine Passantin durch einen Feuerwerkskörper leicht verletzt worden. Die 37-Jährige aus dem Rhein-Lahn-Kreis ging zu Fuß über den Bahnhofsplatz, als vermutlich vom Dach eines Einkaufszentrums ein Feuerwerkskörper nach unten geworfen wurde. Die Frau wurde leicht am Fuß verletzt, musste aber nicht ärztlich behandelt werden.