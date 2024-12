Laute und helle Silvesternacht stört Wildtiere

Berlin/Hamburg (dpa) - Wenn in der Silvesternacht die Böller explodieren und Raketen durch den Himmel zischen, werden zahlreiche Wildtiere aus ihrer Ruhe gerissen. Vögel steigen in den Luftraum auf, um dem Lärm und den grellen Lichtern zu entkommen. Rehe und Hirsche fliehen in abgelegenere Gegenden.