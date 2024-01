Polizei: «Normaler Wahnsinn» zum Start ins neue Jahr

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zum Start in das neue Jahr hat die Polizei in Hessen in einer ersten Bilanz zunächst keine gravierenden Zwischenfälle registriert. Allerdings gab es vereinzelt auch Attacken gegen Einsatzkräfte. Unisono hieß es am Montagmorgen in den Polizeipräsidien, es sei vorerst das ganz normale Geschäft in einer Silvesternacht. Brennende Hecken, Müllcontainer und andere kleinere Brände habe es vielerorts gegeben, auch etwa ein brennendes Wohnmobil in Dieburg. «Bis jetzt ist es der normale Wahnsinn», hieß es zunächst etwa bei der Polizei in Kassel.

In der Frankfurter Innenstadt ist nach einer ersten Bilanz der Jahreswechsel weitestgehend friedlich verlaufen. Natürlich seien wieder Böller und Raketen in Menschenmengen abgefeuert worden, sagte ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen. Die Beamten seien aber konsequent dagegen vorgegangen. Es habe rund 15 vorläufige Festnahmen gegeben. Die Menschen seien jedoch nach Feststellung ihrer Personalien wieder freigelassen worden. Allein auf der Einkaufsstraße Zeil in der Innenstadt hatten den Angaben nach Hunderte ins neue Jahr gefeiert.

Kurz nach Mitternacht wurde laut der Feuerwehr Frankfurt Einsatzkräfte eines Löschfahrzeugs mit Steinen und Feuerwerkskörpern attackiert und zwei Feuerwehrleute verletzt. Sie wurde ambulant in einer Klinik versorgt. Die Polizei nahm Emittlungen auf. Auch ehrenamtliche Helfer der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) wurden nahe einer Mainbrücke mit einem Feuerwerkskörper beschossen. Dabei gabe es keine Verletzten. Die Feuerwehr Frankfurt sprach alleine in der Zeit von Mitternacht bis 2.00 Uhr von 99 Einsätzen.

Auch in Fulda hieß es, dass Menschengruppen Raketen aufeinander abgefeuert hätten. Es werde halt im Laufe des Abends immer mehr Alkohol getrunken und die Menschen würden aggressiver. In Darmstadt hieß es am Morgen zum Einsatzgeschehen: «noch nichts Größeres».

In Wiesbaden war bereits am Samstagabend eine Passantin durch einen Feuerwerkskörper leicht verletzt worden. Die 37-Jährige aus dem Rhein-Lahn-Kreis ging zu Fuß über den Bahnhofsplatz, als vermutlich vom Dach eines Einkaufszentrums ein Feuerwerkskörper nach unten geworfen wurde. Die Frau wurde leicht am Fuß verletzt, musste aber nicht ärztlich behandelt werden.

Beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern nahe der hessischen Staatskanzlei in Wiesbaden gerieten laut Polizei zwei feiernde Gruppen in Streit. Ein 23-Jähriger erlitt eine Messerstichverletzung am Kopf und ein 21 Jahre alter Begleiter ebenfalls eine Kopfverletzung durch einen Schlag mit einer Flasche. Beide Männer kamen ins Krankenhaus. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Das Polizeipräsidium Osthessen in Fulda meldete 70 Einsätze bis zum frühen Montagmorgen im Zusammenhang mit Silvester. So gab es mehrere Platzverweise wegen «alkoholbedingter Aggressionsdelikte». Zwei Personen wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen. Auch wegen erhöhter Polizeipräsenz kam es laut dem Präsidium Osthessen aber zu keinen schweren Straftaten. Beim Böllern gerieten mehrere Büsche, Hecken und Mülltonnen in Brand, verletzt wurde hierdurch jedoch niemand. Bei Verkehrskontrollen von Autofahrern registrierten die Beamten in der Silvesternacht im Bereich des Polizeipräsidiums Osthessen als Spitzenwert 2,56 Promille Alkohol im Blut.