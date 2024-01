Polizei: «Normaler Wahnsinn» zum Start ins neue Jahr

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zum Start in das neue Jahr hat die Polizei in Hessen in einer ersten Bilanz zunächst keine größeren Zwischenfälle registriert. Unisono hieß am Montagmorgen in den Direktionen, es sei bislang das ganz normale Geschäft in einer solchen Nacht. Angriffe auf Rettungsdienste und Einsatzfahrzeuge seien bislang nicht gemeldet worden. Brennende Hecken, Müllcontainer und andere kleinere Brände habe es aber vielerorts gegeben. «Bis jetzt ist es der normale Wahnsinn», hieß es bei der Polizei in Kassel. Bilanziert werden könnte das Einsatzgeschehen aber erst im Laufe des Montags.

Der Start ins neue Jahr mit Feuerwerk in der Frankfurter Innenstadt ist nach einer ersten Bilanz zunächst weitestgehend friedlich verlaufen. Natürlich seien auch wieder Böller und Raketen in Menschenmengen abgefeuert worden, sagte ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen. Die Beamten seien konsequent dagegen vorgegangen. Es habe rund 15 vorläufige Festnahmen gegeben.

Die Menschen seien jedoch nach Feststellung ihrer Personalien wieder freigelassen worden. Allein auf der Einkaufsstraße Zeil in der Innenstadt hatten den Angaben nach Hunderte ins neue Jahr gefeiert.

Auch in Fulda hieß es, dass Menschengruppen Raketen aufeinander abgefeuert hätten. Es werde halt im Laufe des Abends immer mehr Alkohol getrunken und die Menschen würden aggressiver. In Darmstadt hieß es am Morgen zum Einsatzgeschehen: «noch nichts Größeres».

In Wiesbaden war bereits am Samstagabend eine Passantin durch einen Feuerwerkskörper leicht verletzt worden. Die 37-Jährige aus dem Rhein-Lahn-Kreis ging zu Fuß über den Bahnhofsplatz, als vermutlich vom Dach eines Einkaufszentrums ein Feuerwerkskörper nach unten geworfen wurde. Die Frau wurde leicht am Fuß verletzt, musste aber nicht ärztlich behandelt werden.