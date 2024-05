Radfahrerin von Auto angefahren und schwer verletzt

Hessisch Lichtenau (dpa/lhe) - In Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner-Kreis) ist eine Radfahrerin beim Abbiegen von einer Landstraße auf einen Feldweg von einem Auto angefahren worden. Sie wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Montag mitteilte.