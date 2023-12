Ehepaar in Bad Schwalbach von Auto angefahren

Bad Schwalbach (dpa/lhe) - Ein Autofahrer hat in Bad Schwalbach (Rheingau-Taunus-Kreis) ein älteres Ehepaar angefahren und verletzt. Nach ersten Erkenntnissen hat der 22 Jahre alte Fahrer das Ehepaar am Samstagnachmittag beim Überqueren eines Fußgängerüberweges übersehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 73 Jahre alte Mann wurde direkt von dem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Seine 65-jährige Frau wurde von dem Wagen seitlich gestreift und zu Boden geschleudert. Sie erlitt ebenfalls Verletzungen. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.