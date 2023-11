Winterwetter sorgt für einzelne Unfälle in Hessen

Gießen/Wiesbaden (dpa/lrs) - Das winterliche Wetter mit Schnee und glatten Straßen hat am Montag für einzelne Unfälle auf Hessens Straßen geführt. Bei Eschenburg (Lahn-Dill-Kreis) verletzte sich ein Mensch bei einem Unfall mit einem Auto und einem Lastwagen, sagte ein Sprecher der Polizei in Gießen. Hintergrund sei eine glatte Fahrbahn gewesen, ebenso wie ein weiterer Unfall in Eschenburg, bei dem ein Auto in die Leitplanke rutschte. Dort gab es keine Verletzten. Bei Gießen seien zudem zwei Autos in den Fahrbahngraben gerutscht, es blieb auch hier bei einem Blechschaden.