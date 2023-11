Wintereinbruch: Autofahrer und Schüler sitzen fest

Bad Schwalbach (dpa) - Der Wintereinbruch hat zu erheblichen Behinderungen und gefährlichen Situationen im hessischen Rheingau-Taunus-Kreis geführt. Zahlreiche Autofahrer saßen nach Angaben der Feuerwehr am Montagabend in ihren Fahrzeugen fest. In Bad Schwalbach strandeten Jungen und Mädchen in ihrer Schule. Bei Eltville mussten etwa 100 Personen von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen gerettet werden. «Die Lage ist außergewöhnlich», sagte Kreisbrandmeister Michael Ehresmann der Deutschen Presse-Agentur. «Bäume fallen um wie Streichhölzer.»