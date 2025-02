Mehrere Unfälle nach Wintereinbruch im Südwesten

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Wintereinbruch hat im Südwesten Unfälle und Verkehrseinschränkungen verursacht. Wie die Polizei mitteilte, ist am Donnerstagabend eine 76-Jährige mit ihrem Auto im Hohenlohekreis in einen Fluss gestürzt und gestorben. Ihr Wagen hatte den Angaben zufolge auf der schneeglatten Bundesstraße 19 bei Dörzbach ein entgegenkommendes Fahrzeug gestreift und war von der Straße abgekommen. Anschließend rollte das Auto in die Jagst, trieb ab und ging unter. Die Feuerwehr fand die Fahrerin tot.