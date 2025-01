Offenbach (dpa) - Das Winterwetter verschiebt sich Richtung Norden. Am Sonntagnachmittag erreichen die Niederschläge auch die Gebiete nordöstlich der Elbe, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach vorhersagt. Anfangs fällt Schnee, später geht es in gefrierenden Regen über. Und das heißt: Glatteisgefahr.