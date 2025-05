Fußgänger angefahren - Autofahrer in Psychiatrie eingewiesen

Notzingen (dpa) - Der Mann, der mit seinem Wagen in Notzingen (Landkreis Esslingen) zwei Fußgänger angefahren hat, ist nun in die Psychiatrie eingewiesen worden. Das teilte die Polizei mit. Der 60 Jahre alte Autofahrer wurde demnach am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Unterbringungsbefehl erließ und in Vollzug setzte. Er soll mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand gehandelt haben.