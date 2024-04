Frau stirbt nach Zusammenstoß von Auto und Rettungswagen

Frankfurt (dpa) - Eine Frau ist in Frankfurt am Main nach einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Rettungswagen gestorben. Die 59-Jährige sei im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Fahrer des Autos, in dem die Frau mitfuhr, und ein Kind in dem Pkw wurden bei dem Unfall am Montag den Angaben zufolge leichter verletzt. Sie seien ebenfalls ins Krankenhaus gebracht worden. Im Rettungswagen, in dem sich zwei Einsatzkräfte und ein Patient oder eine Patientin befanden, wurde niemand verletzt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.