Auto und Rettungswagen stoßen zusammen: Frau stirbt

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - Nach einem schweren Verkehrsunfall in Frankfurt am Main ist eine 62-jährige Frau im Krankenhaus an den Folgen ihrer Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stießen am Montagvormittag ein Auto und ein Rettungswagen am Schwanheimer Ufer zusammen.