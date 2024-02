Autos stoßen auf Kreuzung zusammen: Sieben Verletzte

Dietzenbach (dpa/lhe) - Beim Zusammenstoß zweier Autos auf einer Kreuzung in Dietzenbach (Landkreis Offenbach) sind am Sonntag sieben Menschen verletzt worden. Zwei Insassen hätten bei dem Unfall wohl schwere Verletzungen erlitten, sagte ein Polizeisprecher am Abend. In dem einen Auto saßen demnach fünf und im anderen Wagen zwei Menschen - alle sieben Verletzten wurden den Angaben zufolge ins Krankenhaus gebracht.