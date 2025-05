Kollision mit Auto: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Sommerkahl (dpa) - Ein 16 Jahre alter Motorradfahrer ist in Unterfranken mit einem Auto zusammengestoßen und lebensgefährlich verletzt worden. Er sei am Mittwoch an einer Kreuzung in Sommerkahl (Landkreis Aschaffenburg) nach dem Zusammenstoß über die Motorhaube des Autos geschleudert worden, berichtete ein Polizeisprecher. Der 19 Jahre alte Autofahrer und sein Beifahrer wurden demnach nicht verletzt. Genaue Details zum Unfall und dem Zustand des 16-Jährigen gab es zunächst nicht.