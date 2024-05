Motorradfahrer schwer verletzt: Autofahrer flüchtet

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer ist in Rüsselsheim (Landkreis Groß-Gerau) mit einem wendenden Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Feuerwehr und Rettungsdienst holten den 21-Jährigen in der Nacht zum Dienstag unter dem Auto hervor, wie die Polizei am frühen Morgen mitteilte. Er wurde demnach notärztlich behandelt. Der 42 Jahre alte Autofahrer flüchtete laut Polizei hingegen vom Unfallort, bevor die Rettungskräfte ankamen. Er sei inzwischen gefunden und festgenommen worden.