Motorrad kracht in Auto - zwei Schwerverletzte

Höfen an der Enz (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer und seine Sozia sind bei einem Zusammenstoß ihrer Maschine mit einem Auto im Landkreis Calw schwer verletzt worden. Der 66-Jährige war bei Höfen an der Enz mit seiner Maschine von hinten in den Wagen gekracht, als dieser im Bereich einer Baustelle abbremste, wie die Polizei mitteilte. Seine 60 Jahre alte Mitfahrerin wurde übers Autodach geschleudert und landete wie er auf der Straße. Rettungskräfte brachten beide ins Krankenhaus. Eine im Auto mitfahrende Frau im Alter von 27 Jahren erlitt leichte Verletzungen. Sie begab sich laut Polizei selbst in ärztliche Behandlung.