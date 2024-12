Motorradfahrer kracht in Auto und stirbt

Schenklengsfeld (dpa/lhe) - Ein 16 Jahre alter Motorradfahrer ist in Osthessen mit einem Auto zusammengestoßen und ums Leben gekommen. Der Jugendliche geriet am Vormittag des Heiligabends auf einer Kreisstraße zwischen Schenklengsfeld-Hilmes und Friedewald-Motzfeld (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) in einer S-Kurve auf die Gegenspur und kollidierte dort mit dem Wagen einer 29-Jährigen, wie die Polizei in Fulda mitteilte. Der 16-Jährige sei noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen. Ein Gutachter soll nun den genauen Hergang des Unfalls aufklären. Die Kreisstraße 13 wurde zeitweise voll gesperrt.