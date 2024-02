Nach Unfall mit sieben Verletzten - Vorfahrtsfehler wohl Ursache

Dietzenbach (dpa/lhe) - Nach dem schweren Unfall mit sieben Verletzten in Dietzenbach (Landkreis Offenbach) geht die Polizei als Unfallursache von einer Verletzung der Vorfahrtspflicht aus. Zwei Menschen erlitten schwere Verletzungen, ihr Leben sei aber nicht in Gefahr, teilte ein Polizeisprecher am Montagmorgen mit.

Der Unfall passierte am Sonntagabend an einer Kreuzung in Dietzenbach, als die beiden Autos zusammenstießen. In einem Wagen befanden sich fünf Personen, in dem anderen zwei - alle sieben Verletzten wurden vorerst ins Krankenhaus gebracht. Fünf wurden im Laufe des Abends wieder entlassen.