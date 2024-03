Taxi stößt in Frankfurt mit Polizeiauto zusammen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Taxi ist in Frankfurt mit einem Streifenwagen der Polizei zusammengestoßen. Drei Beamte sowie der Taxifahrer und seine zwei Fahrgäste wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 31 Jahre alte Taxifahrer kam nach dem Unfall am Mittwochabend ins Krankenhaus.