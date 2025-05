Streifenwagen und Taxi stoßen zusammen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einem Einsatz mit Blaulicht und Martinshorn ist ein Streifenwagen der Polizei in der Nacht zum Sonntag in Frankfurt mit einem Taxi zusammengestoßen. Der 50 Jahre alte Taxifahrer war vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr gefahren und hatte dabei den Streifenwagen übersehen, wie die Polizei mitteilte. Der Taxifahrer und ein Polizist wurden nach Angaben der Ordnungshüter leicht verletzt. Insgesamt vier Fahrzeuge seien durch den Unfall beschädigt worden.