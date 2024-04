Unfall mit Streifenwagen: Polizistin verletzt

Offenbach (dpa/lhe) - Eine Polizistin ist bei einem Unfall mit einem Streifenwagen leicht verletzt worden und musste ins Krankenhaus. Die Beamten waren am Donnerstagabend in Offenbach mit einem Pkw zusammengestoßen, als sie mit Martinshorn und Blaulicht zu einem möglichen Einbruch fuhren, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südosthessens am Freitag mitteilte. Der 61-jährige Fahrer des Pkw verließ gerade eine Parkplatzausfahrt, als es trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung der Polizei zum Zusammenstoß kam. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen befragt. Der Sachschaden wird nach Angaben der Polizei auf 20.000 Euro geschätzt.