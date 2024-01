Unfall zwischen Streifenwagen und Auto in Frankfurt

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - Ein Streifenwagen der Frankfurter Polizei ist mit dem Auto einer 61-jährigen Frau zusammengestoßen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden beide Fahrer leicht verletzt, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Polizeiwagen war demnach am Dienstagmorgen auf dem Weg zu einem Einsatz unterwegs, als der Fahrer an einer Kreuzung links abbiegen wollte. Dabei kollidierten die beiden Autos. Sowohl die 61 Jahre alte Fahrerin als auch der 34 Jahre alte Fahrer des Streifenwagens trugen leichte Verletzungen davon. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wurde auf mehrere tausend Euro geschätzt.