Auto von Mutter geklaut: 13-Jähriger mit Freunden auf Spritztour

Die Polizei Bensheim staunte nicht schlecht, als sie in Lindenfels einen 13-Jährigen stoppte, der mit einem Auto und fünf Freunden eine nächtliche Spritztour unternommen hatte. In der Nacht zum Montag, 25. März, gegen 3.20 Uhr, versuchte eine Streife der Polizeistation Bensheim, den jungen Fahrer in der Nibelungenstraße anzuhalten. Doch der Junge ignorierte die Signale und flüchtete. Die Flucht endete, als er die Kontrolle über das Auto seiner Mutter verlor und neben einem Waldweg zum Stehen kam.