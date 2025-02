Betrunkener klaut Polizeikennzeichen

Reilingen (dpa/lsw) - Ein 19-Jähriger hat betrunken das Kennzeichen eines Polizeiautos geklaut. Er montierte am Freitagabend das hintere Kennzeichen des Streifenwagens, das an einer Straße in Reilingen (Rhein-Neckar-Kreis) geparkt war, ab und flüchtete damit, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten fanden den 19-Jährigen kurze Zeit später in einem Gebüsch.