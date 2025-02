Reilingen: Junger Mann nach Kennzeichen-Diebstahl an Polizeiauto erwischt 

Reilingen. Ein 19-Jähriger hat am Freitagabend das hintere Kennzeichen an einem abgestelltem Polizeiauto in der Hauptstraße in Reilingen (Rhein-Neckar-Kreis) gestohlen und ist geflüchtet. Allerdings gelang es Polizisten, den jungen Mann ausfindig zu machen. Wie die Beamten weiter mitteilten, war er in ein Feld geflüchtet und hatte sich in einem Gebüsch versteckt. Bei der Festnahme leistete der 19-Jährige Widerstand. Mit vereinten Kräften sei es den eingesetzten Beamten schließlich gelungen, den Widerstand zu brechen und eine weitere Flucht zu unterbinden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille bei dem jungen Mann, die Polizei stellte außerdem Betäubungsmittel sowie das entwendete Kennzeichen sicher. Auf der Polizeidienststelle wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Später kam er wieder auf freien Fuß - ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls, des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (dls)