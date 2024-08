Per Haftbefehl Gesuchter versteckt sich hinter Wäscheberg

Baunatal (dpa/lhe) - Hinter einem Wäscheberg in seinem Schlafzimmer hat sich ein 36-Jähriger nahe Kassel vor der Polizei versteckt - und wurde dennoch festgenommen. Die Beamten wollten in Baunatal einen Haftbefehl gegen den Mann vollstrecken, wie die Polizei mitteilte. Er war wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu acht Monaten Haft verurteilt worden, hatte die Strafe aber nicht angetreten. In seinem Versteck fanden ihn die Polizisten und brachten ihn in ein Gefängnis.