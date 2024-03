Mit Haftbefehl gesuchter Mann am Flughafen festgenommen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Bundespolizei hat am Frankfurter Flughafen einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, war der 42 Jahre alte Niederländer bereits 2021 wegen eines Drogenvergehens vom Amtsgericht Frankfurt zu einer Freiheitsstrafe von 90 Tagen verurteilt worden. Der Freiheitsstrafe hätte er entgehen können, wenn er eine Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro gezahlt hätte, was er aber nicht tat. Nach seiner Festnahme am Flughafen werde seine Reise nun in einer Justizvollzugsanstalt enden, teilte die Polizei weiter mit.