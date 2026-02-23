16-Jähriger mit Messer attackiert und verletzt
Ein 17-Jähriger steht im Verdacht, einen anderen Jugendlichen mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar.
Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Bei einem Streit mit einem Jugendlichen ist ein 16-Jähriger in Bad Hersfeld mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, konnte der junge Mann am Sonntagabend noch verletzt zu Bekannten gelangen, die schließlich die Polizei verständigten.
Der 16-Jährige wurde unter Verdacht lebensgefährlicher Verletzungen im Krankenhaus behandelt. Nach aktuellen Erkenntnissen besteht aber keine Lebensgefahr mehr. Der 17 Jahre alte Tatverdächtige wurde in der Innenstadt festgenommen, aber mittlerweile wieder entlassen. Die Ermittlungen zur Tat dauern an.