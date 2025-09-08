Polizeieinsatz

16-Jähriger schießt mit Luftdruckpistole im Bus

Mit einer Luftdruckpistole bedroht ein Jugendlicher eine Schülerin im Bus. Und nicht nur das.

Warum es zu dem Vorfall kam, war zunächst nicht klar. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Warum es zu dem Vorfall kam, war zunächst nicht klar. (Symbolbild)
