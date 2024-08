Schwarzfahrer bedroht Zugbegleiter mit Luftdruckpistole

Für den 33-Jährigen endete der Vorfall in einem Zug der Hessischen Landesbahn (HLB) am Mittwoch mit einer Festnahme in Wetzlar. Die Waffe stellte sich später als Luftdruckpistole heraus. Eine Erlaubnis, diese bei sich zu führen, hatte er nicht. Der 33-Jährige ist bereits polizeibekannt. Er soll eine Person in einem Einkaufzentrum in Wetzlar bereits mehrfach mit seiner Waffe bedroht haben, wie es hieß.