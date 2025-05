Mann bedroht zwei Menschen mit Schusswaffe

Büsingen am Hochrhein (dpa/lsw) - Ein Mann hat in Büsingen am Hochrhein (Landkreis Konstanz) zwei Menschen mit einer Waffe bedroht. Von seinem Balkon aus habe der 48-Jährige am Freitagnachmittag eine Schusswaffe auf den Hausverwalter des Gebäudes und eine Maklerin gerichtet, wie die Polizei mitteilte. Laut weiteren Angaben der Polizei war der Mann über die Parkplatzbesichtigung der beiden auf dem Grundstück in Büsingen am Hochrhein verärgert.